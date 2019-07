L'Art dehors : les artistes au marché

L'Association des arts du Témiscouata, en collaboration avec la Corporation de développement économique de la région de la Ville de Dégelis, invite la population à venir rencontrer ses artistes et artisans au marché gourmand Desjardins du Témiscouata à la Place de l'Acadie les samedis 6 et 20 juillet ainsi que le 3 aout entre 10h et 16h.

Ils créeront certaines oeuvres sur place. Les visiteurs pourront voir leurs collections exposées et même faire l'acquisition leurs coups de coeur.

Les élèves de l'École du rock, sous la direction de Maurice Deschênes, sauront agrémenter l'évènement en se produisant sur la scène extérieure du marché gourmand en offrant leurs pièces musicales apprises dans la dernière année scolaire.

L'Association des Arts du Témiscouata est un organisme sans but lucratif dont la mission est de regrouper les artistes et artisans du Témiscouata, de promouvoir la création artistique dans la région, ainsi que de permettre la création de divers évènements rassembleurs et enrichissants comme l'Art dehors et le Salon des artistes et Artisan.e.s.