Dumas en solo à Témiscouata-sur-le-Lac

L’auteur-compositeur-interprète Dumas s’arrêtera au BeauLieu culturel du Témiscouata à Témiscouata-sur-le-Lac le 30 juin dans le cadre de la tournée estivale du Réseau d’organisateurs de spectacles de l’est du Québec. Il présentera son spectacle intitulé «Nos idéaux», une soirée musicale dansante inspirée de l’univers des DJ.

«J’ai monté ce spectacle solo qui roule depuis déjà un an et demi avec l’éclairagiste François Lévesque. Pour moi, c’est super important que ce soit le même spectacle qu’on amène dans les plus petites salles. Le public du Témiscouata aura droit à la totale», explique l’artiste. Ce dernier aime la proximité avec le public, l’une des caractéristiques principales des plus petites salles en région.

Dumas a expérimenté sa première tournée en solo il y a 15 ans en 2004, et il était alors porte-parole du ROSEQ. Depuis, il était toujours accompagné de musiciens, jusqu’à son dernier opus. «C’est certain que ça fait peur d’être seul sur scène, c’est plus de stress, mais il y a deux ans, l’envie de monter un spectacle en solo est revenue», précise Dumas.

Pendant deux mois, il a essayé des arrangements musicaux et exploré des sonorités dans un local de création à Montréal.

«J’ajoute des idées avec l’éclairagiste, ce qui fait que ce spectacle est en perpétuelle création. C’est stressant, mais stimulant et c’est une formule unique, quasiment sans limites.» Dumas crée ainsi un studio sur la scène et crée les arrangements musicaux devant les spectateurs. «Ça met en valeur le côté plus DJ de la musique, ça vire très dansant, et plusieurs univers se rencontrent. Je revisite toutes mes période musicales, avec des arrangements remixés. Le spectacle est déjà rodé, ce sera un été dans le plaisir», complète Dumas.

Sa prestation aura lieu dès 20h le dimanche 30 juin au BeauLieu culturel de Témiscouata-sur-le-Lac. Il est possible d’obtenir des billets et plus d’information au www.les4scenes.com ou en composant le 418 853-2380.