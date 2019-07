Un mois de juillet bien rempli à la Halte Lacustre du Grand Lac Squatec

Développement St-Godard invite la population à participer aux nombreuses activités qui sont offertes en juillet à la Halte Lacustre du Grand Lac Squatec située au 331 rang du Lac à Lejeune.

Cette programmation estivale débutera ce vendredi 5 juillet à 19 h par l’activité «Contes et Poésie» avec Marie-Lina Savoie. C’est gratuit. Le lendemain, le 6 juillet, il y aura à 14 h un atelier d’initiation à la peinture sur roche avec Mireille Perrier et Daniel Harvey. L’inscription est obligatoire au cout de 7 $. Également ce samedi, à 20 h, ce sera le spectacle «Folk You en trio». L’entrée est à 10 $. C’est en trio que le groupe Folk You nous livrera des adaptations de chefs-d’œuvre musicaux de l’Irlande, ainsi que quelques incontournables de l’Écosse et de l’Angleterre.

Le rendez-vous suivant aura lieu le jeudi 11 juillet à 18 h pour un atelier création gratuit avec Essian Savoie. Vous pourrez aussi admirer l’exposition de mandalas pyrograver sur bois par Essian Savoie en exposition tout l’été. Le vendredi 12 juillet à 19 h, vous êtes conviés à une soirée de chants à répondre. Cette fin de semaine se poursuivra le samedi 13 juillet à 14 h avec une clinique d’auto-défense avec Benoit Cyr et à 20 h par le spectacle «La Grande Visite» avec Rosalie Deslauriers au violon et Robin Servant à la guitare et à l’accordéon diatonique (10 $).

Suivront également en juillet le spectacle de Marie-a-une-Légende le jeudi 18 juillet à 20 h, un atelier d’initiation à la mécanique avec Annie Barrette le vendredi 19 juillet de 13 h à 18 h, La Brigade Musicale et ses chansons militantes le samedi 20 juillet à 15 h, la présentation théâtrale «Parce que j’existe !» lors d’un 5 à 7 le 20 juillet, un atelier culinaire créatif avec comme thème les chocolats le jeudi 25 juillet à 18 h, le spectacle de Claude Hurtubise (pianiste, accordéoniste, chanteuse, auteure, compositeure et interprète passionnée) le vendredi 26 juillet à 20 h, Catherine Lamarre (finissante à l’École Nationale de Cirque de Montréal) pour une séance gratuite le samedi 27 juillet à 14 h et une soirée avec David Leblanc (musique folk, blues gras) cette même journée à compter de 20 h.

La programmation complète est disponible sur le site web : www.saintgodard.com ou sur la page Facebook : Développement St-Godard. Pour des informations supplémentaires ou pour inscription à l’une des activités proposées, vous pouvez également appeler au 418-899-0203.