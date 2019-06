Nouveau conseil d’administration pour Culture Bas-Saint-Laurent

Culture Bas-Saint-Laurent (CBSL) a annoncé la nouvelle composition de son conseil d’administration. En clôture de la 44e assemblée générale annuelle de l’organisme, le 13 juin dernier, les membres présents ont procédé à l’élection du conseil d’administration pour la prochaine année.

Conseil d’administration de culture bas-saint-laurent pour l’année 2019-2020 :

Julie Boivin, présidente, littérature et création parlée, directrice du CLAC, MRC de La Mitis

Annie Landreville, vice-présidente, littérature et création parlée, Artiste, MRC de Rimouski-Neigette

Sandrine Berger, trésorière, arts numériques, cinéma et vidéo, directrice-production, distribution, développement à Paraloeil, MRC de Rimouski-Neigette

Anacha Rousseau, secrétaire, travailleuse culturelle au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, MRC de Témiscouata

Ève Simard, administratrice, arts visuels, codirectrice du Centre d’Art de Kamouraska, MRC de Kamouraska

Julie Quimper, administratrice, Musique, directrice de l’École de musique du Bas-Saint-Laurent, MRC de Rimouski-Neigette

Catherine Savard-Massicotte, administratrice, musique, chargée de projets et des communications à la Coopérative de solidarité Paradis, MRC de Rimouski-Neigette

Isabelle Cayer, administratrice, imagerie numérique, directrice du CDRIN, MRC de La Matanie

Pascal St-Amand, administrateur, travailleur culturel, conseiller en développement culturel, MRC de La Matapédia

Oriane Asselin Van Coppenolle, administratrice, travailleuse culturelle, conservatrice au Musée du Bas-Saint-Laurent, MRC de Rivière-du-Loup

Tom Jacques, administrateur, musique, artiste, MRC de Rimouski-Neigette

Trois nouvelles administratrices, Oriane Asselin Van Coppenolle, Catherine Savard-Massicotte et Anacha Rousseau se joignent aux autres administrateurs et administratrices déjà en place. Sandrine Berger et Isabel Cayer ont été réélues pour un second mandat.

CBSL souhaite aux nouvelles administratrices la bienvenue ainsi qu’un mandant chargé d’expériences enrichissantes et profite de l’occasion pour remercier chaleureusement Mélanie Milot, Karine Vincent et Benoit Ouellet administratrices et administrateur sortant.e.s, pour leur implication au fil des années.