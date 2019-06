Ouverture du Musée de la Chapelle au Pied-du-Lac de Rivière-Bleue

L’ouverture officielle du Musée de la Chapelle au Pied-du-Lac de Rivière-Bleue aura lieu le 29 juin au 27, rue St-Pierre dès 14 h.

Un cocktail et la visite guidée du musée, ainsi qu’un 5 à 7 sont également prévus à l’horaire. Le musée de l’école de la Chapelle donnera aux visiteurs l’occasion de mieux connaitre l’histoire de cette communauté et de visualiser les conditions précaires dans lesquelles élèves et enseignantes s’investissaient dans l’acquisition de connaissances scolaires si déterminantes pour l’avenir de ces enfants. Ce musée permettra également de rendre hommage aux enseignantes des autres écoles de rang de Rivière-Bleue.

L’école protestante au Pied-du-Lac a ouvert ses portes en 1922, dans la partie arrière de l’église portant le même nom. Cette école a dispensé des cours de niveau primaire aux enfants de la communauté jusqu’en 1956, année ou une école neuve a été ouverte à proximité. Des visites guidées seront possibles de 13 h à 16 h 30 du mercredi au dimanche de chaque semaine, du 30 juin au 18 aout.