De fabuleuses histoires à découvrir à la bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup

Le Club de lecture d'été Desjardins est de retour à la bibliothèque Françoise-Bédard, pour transporter les enfants dans un univers fabuleux tout au long de la saison estivale. Ce 22 juin dès 10 h, les familles sont conviées en biblio pour inscrire les enfants de 3 à 12 ans à vivre un été parsemé de lectures et d’aventures.

La littérature de fantaisie et le monde du merveilleux sont en effet à l’honneur cette année. Le club de lecture plongera les jeunes dans cet environnement unique, où tout devient possible. Un univers où le lecteur devient un héros, le temps de combattre un terrible dragon… ou de devenir son meilleur ami. Où les elfes et les fées font la pluie et le beau temps, où les trolls et gobelins n’ont de cesse de jouer des tours, où ogres, farfadets, chevaliers, fées, sorciers et licornes s’animent, le temps de parcourir les chapitres d’une aventure extraordinaire.

Pendant huit semaines, les jeunes lecteurs seront invités à collectionner des cartes, écrire des commentaires sur leurs lectures, accumuler des coupons de participation et lire, lire, lire. Les participants pourront en outre prendre part à la fête de clôture du Club de lecture, le samedi 7 septembre, qui sera couronnée d’un spectacle et de tirages.

Les impacts positifs de la lecture chez les enfants ne sont plus à démontrer, notamment en ce qui a trait à la persévérance scolaire. Il est d’ailleurs tout particulièrement important pour les élèves du primaire de lire l’été, que ce soit une BD, un livre ou même une recette, afin de maintenir le niveau acquis au cours de l’année scolaire et entamer la rentrée du bon pied. Les citoyens qui désirent obtenir plus d’information sont conviés à contacter le 418 867-6668 ou le 418 862-4252.