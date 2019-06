Un duo dans la série Mystères des lacs

La série documentaire Mystères des lacs est portée par un tandem de choc formé de Mario Cyr, plongeur émérite, aventurier et explorateur, et de Samuel Côté, historien et chasseur d’épaves. Ensemble, ils partiront à la recherche de vestiges enfouis dans les lacs du Canada.

«Dans la nouvelle mouture de ma série Mystères des lacs, je formerai un duo avec Mario Cyr. C’est un grand plaisir et un honneur pour moi de pouvoir partager l’écran avec cet explorateur de renom. Nous tournerons 13 épisodes à travers le Canada dès cet été», indique le chasseur d’épaves. Produite par le Groupe PVP, la série Mystères des lacs sera diffusée sur Unis TV.

Samuel a choisi quelques sujets jusqu’à présent, mais si vous avez une histoire intéressante à partager (disparition d’un navire / avion / wagon, etc.), vous pouvez lui envoyer un courriel à [email protected]

Pour visionner les épisodes de la première saison de la série Mystères des lacs : http://www.mysteresdeslacs.ca/