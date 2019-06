Les Trois Accords en spectacle gratuit pour les 50 ans du cégep

Dans le cadre de son cinquantième anniversaire, le Cégep de Rivière-du-Loup annonce la présentation d’un grand spectacle extérieur gratuit, en plein cœur de la ville. Le 29 aout prochain, toute la population sera invitée à fêter la rentrée au parc du Campus-et-de-la-Cité avec le groupe Les Trois Accords.

Galvanisé par le succès des chansons Corinne et Ouvre tes yeux, Simon!, le quatuor de Drummondville enclenchera sous peu la tournée estivale Beaucoup de plaisir, du nom de son sixième album studio lancé l’automne dernier. Au cours de ce spectacle, les musiciens interprèteront une ribambelle de leurs hymnes les plus joyeux, pigés dans leurs quinze années de rock rigolo. De quoi finir les vacances avec le sourire… et beaucoup de plaisir!

«Nous sommes fiers de pouvoir offrir à la communauté louperivoise un spectacle du groupe de l’heure au Québec. Avec leur musique rassembleuse et entrainante, Les Trois Accords plaisent à des représentants de toutes les générations. Nos étudiants actuels autant que leurs parents fredonnent leurs chansons. Il n’y a aucun doute que cette soirée festive sera mémorable», avance le directeur général du Cégep de Rivière-du-Loup, René Gingras, qui se classe lui-même parmi les inconditionnels du groupe.

LA SOIRÉE DE L’ÉTÉ

À l’occasion de ce rassemblement, le parc urbain sera animé à compter de 19 h, avec un service de bar et une cabine photo aux couleurs du cinquantième anniversaire. Sur la scène, dès 20 h, des étudiants du Cégep auront la chance de faire l’étalage de leurs talents avant que Les Trois Accords prennent le relais, vers 21 h. S’il pleut, le spectacle sera déplacé à la salle Alphonse-Desjardins du Centre culturel Berger.

Cet évènement populaire s’inscrira dans les moments forts des célébrations des 50 ans du Cégep de Rivière-du-Loup. Toute la programmation des activités sera dévoilée en aout, au retour des vacances scolaires. Le parc du Campus-et-de-la-Cité s’inscrit d’ailleurs dans l’histoire de l’établissement collégial, puisqu’il a été inauguré en 2011 par la Ville de Rivière-du-Loup sur un terrain lui appartenant, en vertu d’une entente d’usufruit en vigueur pour cent ans.