Deux sorties culturelles gratuites par année pour chaque élève dès la rentrée 2019

Dans le but de permettre aux jeunes du préscolaire, du primaire et du secondaire de vivre des expériences culturelles significatives, deux sorties leur seront dorénavant offertes gratuitement au cours de chaque année scolaire.

Pour ce faire, le Budget du Québec prévoit des investissements additionnels de 12,5 millions de dollars en 2019-2020 et de 112,5 millions de dollars sur 5 ans. Grâce à cette bonification, 32,5 millions de dollars seront disponibles dès la prochaine rentrée scolaire pour offrir aux élèves un éventail de sorties associées à différents secteurs culturels (arts de la scène, patrimoine, arts visuels, muséologie, etc.).

La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Nathalie Roy, et le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, en ont fait l’annonce aujourd’hui.

«Aimer la culture, ça s’apprend. Cet investissement important permettra d’amener nos enfants à aimer la lecture, les arts et la culture, de les intéresser à nos artistes et à leurs créations et, à terme, d’encourager la création artistique de langue française. Notre ambition est de faire des élèves des citoyens actifs et avertis qui pourront, à leur tour, créer la culture de demain», a mentionné Jean-François Roberge.

Localement, le député s’est aussi réjoui de l’initiative de son gouvernement : «C’est une très bonne nouvelle qui vient encore une fois démontrer que notre gouvernement réalise ses promesses. C’est important d’éveiller les jeunes à l’art et à la culture en les amenant à découvrir la lecture, la musique, le théâtre et les intéresser à nos artistes et à leurs créations. La culture est fondamentale à une société et le fait de permettre aux enfants des sorties culturelles est un très bon moyen de créer les artistes et les publics de demain.»