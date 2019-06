Présentation de la pièce « Douce orageuse » à Trois-Pistoles

Les 12 et 13 juillet prochain, la pièce de théâtre «Douce orageuse» sera présentée en grande primeur à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles. La présentation est faite en collaboration avec le Périscope des Basques.

Mise en scène par Alyssa Symons-Bélanger, la pièce raconte ce que ça fait d’être une activiste et une artiste lors d’une époque incertaine. À une époque où l’on est constamment témoin de mauvaises nouvelles; changements climatiques, vagues de réfugiés, actes d’intolérance et autres angoisses. Comment gérer le sentiment d’impuissance? À quoi sert la colère? La solution réside-t-elle dans l’ignorance de ce qui nous entoure?

La pièce de théâtre mélange habilement la marionnette, la danse et le théâtre d’ombres. L’actrice principale et metteuse en scène Alyssa Symons-Bélanger se spécialise en théâtre de l’opprimé, une forme d’art qui mélange le théâtre, la sociologie et la politique. La conception du théâtre d’ombres est réalisée par Benjamin Robert. La présentation sera suivie d’une discussion.

L’entrée est fixée à 20 $ dont 5 $ ira au Périscope des Basques. C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer les 12 et 13 juillet prochain à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles dès 20 h.