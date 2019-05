Quatre groupes de théâtre communautaire du Bas-Saint-Laurent à la Forge à Bérubé

Des groupes de théâtre communautaire de Dégelis, Métis-sur-Mer, Rimouski ainsi que des textes écrits par des citoyennes de Saint-Jean-de-Dieu se partageront la scène lors du spectacle Présentez vot’cie : dans l’œil de l’oignon, qui aura lieu le samedi 1 juin, à 19 h 30, dans la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles.

Ce spectacle célèbre la créativité et la parole citoyennes : ce sont les participants d’ateliers de théâtre qui ont, avec le soutien d’artistes de l’Unité théâtrale d’interventions locales (UTIL), créé et mis en scène leurs propres histoires à raconter.

Dans un enrobage théâtral à saveur parodique, les comédiens d’UTIL seront les hôtes d’un spectacle qui, une fois de plus, met en scène la diversité des idées et des parcours des citoyens du Bas-Saint-Laurent. Ce sont quatre groupes de quatre MRC différentes qui ont choisi le théâtre et la scène pour imaginer, réfléchir, s’exprimer et festoyer.

Grâce au soutien financier de la MRC des Basques et d’Engrenage Noir ainsi qu’à la collaboration des Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles, des membres du Regroupement des assistées sociales et assistés sociaux du Témiscouata (RASST), des résidents du Manoir Les Générations de Rimouski, des citoyennes de Métis-sur-Mer et des membres de L’Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS) de Saint-Jean-de-Dieu se regrouperont pour la première fois dans un évènement artistique, un rassemblement créatif, pour une unique représentation. Les billets seront vendus à la porte, ou auprès des membres de l’Unité théâtrale d’interventions locales (UTIL).