Exposition de l’Éveil et cybercriminalité à la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours

Deux activités sont proposées à la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles pour clôturer le mois de mai, soit un vernissage le jeudi 30 mai et une conférence sur la cybercriminalité le vendredi 31 mai.

Dans le cadre de la Semaine nationale des personnes handicapées du 1er au 7 juin, la bibliothèque propose une exposition des œuvres des participants aux ateliers Multi-Arts avec Marie-France Pelletier, présentés par l'Association des personnes handicapées L'Éveil des Basques. Toute la population est invitée à assister au vernissage le jeudi 30 mai à compter de 17 h en présence des artistes. Les créations seront exposées jusqu'à la fin juillet.

Parents et adolescents seront assurément intéressés par la rencontre proposée le vendredi 31 mai à 19 h avec le sergent Pierre Bouchard. Formidable espace de communication et d’information, Internet a aussi ouvert aux esprits mal intentionnés de nouvelles voies leur permettant d’entrer facilement en contact avec de potentielles victimes. Bien que les avantages d’Internet l’emportent de loin sur les dangers qu’il peut présenter, ceux-ci ne doivent pas être minimisés ou ignorés. Sujet plus qu’actuel, la cybercriminalité peut prendre bien des formes, que ce soit la cyberintimidation ou encore la cyberprédation. Ainsi, il importe de connaitre les risques potentiels puisqu’un internaute averti est un internaute prudent.

Pour information sur les services et les animations de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours, composez le 418 851-2374.