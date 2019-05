Hommages à Muse, Ozzy Osbourne et Black Sabbath à l’Été Show Rock

Pour sa 19e présentation, l’Été Show Rock Équipements Yves Landry recevra cette année au cœur du centre-ville de Rivière-du-Loup les 26 et 27 juillet le trio Uprising, un hommage à Muse, ainsi que le groupe Holy Sabbath, qui interprètera les succès de Black Sabbath et Ozzy Osbourne.

La scène sera installée comme à l’habitude dans le stationnement du magasin MonBuro.ca, et la rue Lafontaine sera fermée à la circulation entre l’intersection des rues Ste-Anne et Frontenac, afin de permettre au public d’assister aux spectacles. Ces derniers seront gratuits lors de ces deux journées, grâce aux partenaires qui se sont impliqués dans la présentation de cet évènement musical annuel.

La soirée du vendredi débutera dès 19 h 30 avec la prestation de cinq musiciens de la région formant le groupe RDL Rock. Ils interprèteront des chansons des années 1970 à 1990. Le trio Uprising montera ensuite sur la scène pour la deuxième partie en hommage au groupe Muse.

«Cet hommage, nous l’avons reçu comme un beau cadeau. On va aller chercher un peu plus de jeunes avec ce style de musique, et ça nous permet de toucher à deux générations facilement, puisque le groupe s’est formé dans les années 1990», explique l’organisateur Jean Morin.

Le 27 juillet, les spectacles commenceront également à 19 h 30, cette fois avec le groupe Vis ta mine, qui interprète des chansons des années 1970 à aujourd’hui. En clôture de ce 19e Été Show Rock, la formation Holy Sabbath formée de quatre musiciens, fera revivre au public les grands succès de Black Sabbath et d’Ozzy Osbourne.

L’an dernier, l’Été Show Rock avait connu l’une de ses plus grosses foules extérieures. Elle a été estimée à environ 2 500 à 3 000 personnes par les organisateurs. Selon eux, le succès de l’évènement repose sur deux éléments-clés, soit le beau temps et la qualité des groupes invités année après année. Déjà, ils songent à l’organisation du 20e anniversaire de l’Été Show Rock à Rivière-du-Loup.