Une centaine d’élèves en concert au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup

Quelque 100 élèves des écoles primaires La Croisée, Roy et Joly bruleront les planches, le 21 mai à 18 h 30 au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup dans le cadre d’un concert intitulé «Au rythme de nos passions!»

L’harmonie de l’École La Croisée, les guitares de la mini-Voie musicale des écoles Roy et Joly, G.U.I.T. 72 ainsi que la «drumline» de la Voie musicale de l’école Joly, présenteront un grand concert portant sur la passion de la musique, la camaraderie et le travail en équipe.

L’idée d’organiser un évènement d’une telle envergure découle de membres du personnel enseignant ainsi que des élèves des deux établissements qui ont fort apprécié, l’automne dernier, leur expérience d’égayer les matchs de football en se produisant ensemble.

Tous se sont donc mis à la tâche au cours des derniers mois en vue de présenter un spectacle de qualité, proposant des pièces connues telles que «Nothing Else Matters» de Metallica, «La Bohème» de Charles Aznavour et Jacques Plante, «Bed of Roses» de Bon Jovi, et «Wavin’ Flag» de K’Naan. S’il faut en croire les organisatrices, Isabelle Busseau et Sophie Jalbert, enseignantes en musique, le concert en émerveillera plus d’un. Il y aura notamment un numéro spécial de «marching band» en collaboration avec les Guerriers de l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

Il est possible de se procurer les billets à l’avance en communiquant avec la billetterie de la salle de spectacle ou en se rendant sur son site Web, www.rdlenspectacles.com .