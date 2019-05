Un spectacle à grand déploiement cet été à Trois-Pistoles

En ouverture de sa saison estivale, la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles accueillera le dimanche 2 juin à 14 h, l’Ensemble Antoine-Perreault, orchestre d’harmonie qui célèbre cette année son 40e anniversaire.

Pour l’occasion, l’orchestre de 45 musiciens, sous la direction de Renaud Bouillon, présentera un programme varié comprenant les pièces «Avec les mots du dimanche», de Gilles Vigneault, des pots-pourris d’Abba et du Cirque du Soleil, «Sophisticated Ladies» de Duke Ellington, et des pièces endiablées comme «Big Band Polka¢ et «Tarantella». Rino Bélanger, clarinettiste, sera le soliste invité et présentera le concertino de von Weber pour clarinette et orchestre.

Fondé en 1979, l’Ensemble Antoine-Perreault est un orchestre d’harmonie qui regroupe 45 musiciens de la région de Rimouski, Mont-Joli et Rivière-du-Loup et des municipalités avoisinantes. Il porte le nom de l’abbé Antoine Perrault, figure de proue de la scène musicale rimouskoise pendant plus de quarante ans. Il a en effet dirigé des orchestres, harmonies, fanfares et chorales, en plus d’enseigner la musique et les langues.

C’est d’abord Michel Leblanc qui a dirigé l’Ensemble, de 1979 à 1983. Lui ont ensuite succédé Renaud Bouillon, Gabriel Dionne et David Coulombe. En 1997, Renaud Bouillon a repris la direction et aujourd’hui encore il assume ce rôle. Souvent, des chorales ou des artistes invités, chanteurs ou musiciens, se joignent à l’Ensemble lors de ses concerts.

Les billets sont en prévente chez Kadorama, au dépanneur Guérette et pour information, on compose le 418-851-4031. Nouveauté cette année, il est possible de se procurer des billets en ligne sur le site : lepointdevente.com.