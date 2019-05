Franc succès pour le 13e Festival-concours de musique de Rivière-du-Loup

Le 13e Festival-concours de musique de Rivière-du-Loup et de la région du Bas-Saint-Laurent a pris fin le dimanche 5 mai après avoir accueilli plus de 500 participants dans le volet concours. Le nombre de jeunes à s’y présenter se chiffre maintenant à plus de 4 000 depuis sa création en 2007.

Pour son 13e anniversaire, le Festival-concours se déroulait sous la présidence d’honneur de Robert Houlihan, chef d’orchestre de renommée internationale, venu d’Irlande pour l’évènement. Lors du concours, les jeunes artistes âgés de 5 à 25 ans ont pu se produire dans différentes catégories : chant, clavecin, cordes, création musicale, guitare, orgue, piano, vents, musique de chambre et d'ensemble, harmonie scolaire/Stage band et la classe Festival. Les grands ensembles ont d’ailleurs pu travailler avec le chef d’orchestre Robert Houlihan ainsi qu’avec Mathieu Rivest.

Treize classes de maitre, cinq ateliers et deux capsules musicales ont été donnés, un record dans le volet formation. Du 24 au 30 avril, 10 juges professionnels ont écouté et évalué les participants. Ils ont reçu des commentaires écrits sur leurs interprétations, des certificats de participation et des médailles. Les auditions étant gratuites pour le public, plusieurs centaines de personnes sont venues apprécier cette relève. Les activités du Festival-concours se sont déroulées principalement à la Maison de la culture, mais aussi au Camp musical Saint-Alexandre, à l’église Saint-Patrice et au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup pour le concert-gala.

Présenté le 5 mai, ce dernier a permis aux participants s’étant le plus démarqués de se produire à nouveau. Flutistes, trompettiste, cor français, violoniste, violoncelliste, pianistes, chanteuse et guitaristes sont montés sur la scène. Les spectateurs ont aussi pu entendre l’ensemble de violons La Chanterelle sous la gouverne de Valérie Gagné ainsi que l’ensemble de guitares G.U.I.T. 72, dirigé par Sophie Jalbert. La bourse d’excellence en classe régulière a été décernée à Gabrielle Caux (pianiste) de La Pocatière, tandis que la prestation du jour a été octroyée à Cassiana St-Cyr. Au total, 46 jeunes musiciens répartis en 16 prestations se sont fait entendre lors de ce concert. Les lauréats ont reçu des bourses offertes par les commanditaires pour un total de 5 300 $, ainsi que des séjours au Camp musical Saint-Alexandre et trois prix pour une prestation musicale à Cacouna en concerts.

«J’ai toujours pensé que la musique faisait de meilleurs humains! J’y crois fondamentalement parce que ça ouvre les horizons. Aider les jeunes à s’épanouir, à développer leur amour de la musique et leur rigueur dans leur pratique, c’est ça qui me stimule», explique Manon Thériault, directrice du Festival.

Elle tient à souligner le travail et l’implication du comité, des 100 bénévoles, de l’équipe technique, de son directeur technique Marcel Deschamps et son adjoint Denis Chartier, des professeurs et des parents, et de l’équipe du Camp musical Saint-Alexandre et de ses proches. De plus, grâce aux partenaires, à la reconnaissance du milieu et à l’engagement officiel de la MRC de Rivière-du-Loup comme partenaire majeur, le Festival-concours pourra poursuivre sa mission auprès des jeunes.