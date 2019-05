Le Tremplin fête ses 20 ans

Le 20e Tremplin, le rendez-vous de la chanson et de l’humour de Dégelis, sera lancé ce lundi 13 mai avec l’arrivée des participants, des porte-paroles, de l’animateur et des formateurs. Du 14 au 19 mai, cinq spectacles différents seront présentés en plus des différentes vitrines mettant en vedette des artistes de la relève et des professionnels. Au total, c’est plus de 25 spectacles et activités qui auront lieu.

Animées par le comédien et humoriste Martin Vachon, les demi-finales seront présentées du 15 au 17 mai et la finale, le 19 mai. Ces quatre spectacles se tiendront à Place Desjardins de Dégelis et le public pourra découvrir 30 artistes de la relève dans les 5 différentes catégories en plus des lauréats de la précédente édition. Les porte-paroles Lulu Hughes et Jason Roy Léveillée y feront des prestations. Les demi-finales des 15 et 16 mai laisseront place au concours pour les artistes des catégories en chanson ainsi qu’aux artistes de la catégorie Trampoline. Le spectacle du vendredi 17 mai laissera place uniquement à l’humour. La grande finale sera présentée le dimanche 19 mai.

ACTIVITÉS GRATUITES

Plusieurs activités gratuites seront présentées sur le territoire témiscouatain tout au long de la semaine des festivités. Des 5 à 7, un midi et des piqueniques chantants, des vitrines d’artistes ainsi que des jams auront lieu dans différents commerces et établissements de la MRC de Témiscouata ainsi que dans des écoles de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.

Pour souligner les 20 ans du Tremplin, un feu d’artifice se déroulera le samedi 18 mai sur les terrains avoisinant le centre communautaire de Dégelis. Le public est invité à prendre part à cet évènement présenté gratuitement en collaboration avec la Ville de Dégelis et Pyrotechnix.

Les billets pour les spectacles sont en vente en ligne au www.festivalletremplin.com ou par téléphone au 418 853-3233 ou 1 877 334-3547, poste 203. La programmation complète du festival est disponible sur le site Internet de l’évènement.