Trois pour un au Département des arts du Cégep de Rivière-du-Loup

Depuis quelques jours, le Département des arts du Cégep de Rivière-du-Loup expose le résultat des travaux de ses finissants. Les programmes Design d’intérieur et Graphisme présentent leurs expositions de fin d’année alors que les étudiants de dernière année en Arts visuels procèdent à leur vente d’atelier annuelle, et ce, tous en même temps.

Il sera donc possible de faire d'une pierre deux coups en visitant les trois installations ce vendredi 10 mai, dès 16 h. Toujours très attendue, la vente annuelle des œuvres des étudiants en Arts visuels est une occasion unique d’encourager ces artistes de la relève. Cette année, elle aura lieu le mardi 21 mai p, à partir de midi, aux studios situés dans les locaux C-190 et C-193. Cependant, il sera possible d’avoir un aperçu des productions artistiques et d’en réserver lors de la prévente du vendredi 10 mai, à 16 h, au local C-195.

Du 8 au 13 mai au local C-193, les finissants en Design d’intérieur présentent leurs projets réalisés au cours des trois dernières années. Le vernissage de l’exposition se tiendra le vendredi 10 mai, de 16 h à 18 h, au même endroit.

Jusqu’au 10 mai au local C-270, le programme Graphisme invite la population à découvrir «Nuances», une exposition composée des travaux des finissantes et des finissants 2019. Le vernissage se déroulera le vendredi 10 mai, de 16 h à 18 h. En nouveauté cette année, les étudiants et membres du personnel du programme recevront la même journée dès 13 h, des professionnels du domaine qui commenteront les portfolios. Des représentants des entreprises Audace, Berger, duBreton, Étincelle, MamboMambo, Premier Tech, Symbiote et Tchin • TacTic seront sur place et conseilleront les étudiants.

En raison des travaux qui ont lieu en ce moment à l’entrée principale, il est conseillé de passer par l’entrée du Centre sportif du Cégep.