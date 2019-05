Les élèves de l’école Gérard-Collin préparent le spectacle «Le Petit Prince»

Les élèves de l’école Gérard-Collin de Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Cabano, réitèrent l’expérience de l’année dernière, où ils avaient présenté la comédie musicale Le Roi Lion, et c’est Le Petit Prince, une œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, qu’ils ont choisi de mettre sur pied.

Par le théâtre, le chant et les pièces musicales, sous la direction de leur enseignante de musique, Chantale Paradis, les élèves démontreront leurs multiples talents artistiques. Tous les élèves de l’école ont participé à l’enregistrement de pièces musicales qui seront diffusées lors de l’évènement. Avant le début du spectacle, on donnera l’occasion d’admirer sur écran géant des dessins réalisés en classe.

Les élèves du volet parascolaire comédie musicale et musique sont les comédiens et chanteurs solistes de la pièce, Le Petit Prince, les spectateurs seront transportés dans un univers poétique, fantaisiste et coloré.

L’ensemble de l’école Gérard-Collin tient à faire revivre, les personnages tirés de l’adaptation de l’œuvre originale, comme l’aviateur, le petit prince, la rose, le renard et plusieurs autres.

Une présentation devant public est prévue le jeudi 9 mai à 19 h, à l’auditorium de l’école secondaire Cabano de Témiscouata-sur-le-Lac. Des billets sont en vente au cout de 5 $ pour les jeunes de 16 ans et moins et de 7 $ pour les adultes. Les profits de cette soirée serviront à couvrir les frais de la présentation et à contribuer, entre autres, à l’achat des nouveaux instruments de musique et au volet parascolaire comédie musicale et musique.