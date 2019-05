Dix-sept artistes de la région sélectionnés pour Trois-Pistoles en chansons

Les 13 et 14 avril, quatre juges possédant plusieurs années d’expérience dans le domaine de la musique et de la chanson ont sélectionné à Drummondville, les 127 demi-finalistes qui participeront à la 13e édition du concours Trois-Pistoles en chansons.

L’évènement se déroulera 5 au 7 juillet et du 12 au 14 juillet. Audrey Gagnon, Mike Lee, Valérie Lahaie et Sébastian Roel, quatre artistes de renom seront les quatre porte-parole de l’évènement et seront présents avec les demi-finalistes tout au long de l’aventure.

Des 127 candidatures sélectionnées pour faire partie des demi-finalistes, 17 artistes proviennent de la région du KRTB. Près de 200 inscriptions ont été reçues au total cette année.

Les artistes de la région qui ont été sélectionnés dans les catégories interprètes selon leur âge sont Alice Dupuis, 11 ans, de Trois-Pistoles, Alyson Bélisle, 16 ans, de Saint-Antonin. Anne Tardif, 17 ans, de Notre-Dame-du-Portage, Felipe Enriquez Fortier, 19 ans, de Rivière-du-Loup, Elianne Pelletier, 20 ans, de Saint-Pascal, Amélie Langlois, 21 ans, Rivière-du-Loup, Catherine Boucher, 24 ans, de Rivière-du-Loup, Anthony Martin, 25 ans, de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Louise-Andrée Pelletier, de Saint-Paul-de-la-Croix, Laurie St-Pierre, de Pohénégamook.

Yoann Guay, 19 ans, de Saint-Mathieu-de-Rioux et Sarah-Alyson Perreault, 28 ans, de Saint-Modeste participent dans la catégorie interprète country. Les auteurs-compositeurs-interprètes choisis sont Yoann Guay, 19 ans, de Saint-Mathieu-de-Rioux, Lysanne Lévesque, 22 ans, de Saint-Pascal, Tommy Pelletier, 28 ans, de Saint-Hubert, Jimmy Gagnon, 32 ans, de Saint-Pascal et Guylaine Caron, 42 ans, de Saint-Antonin.

Pour une 5e année consécutive, Trois-Pistoles en chansons se déroulera sur le site de la station balnéaire du Camping KOA Bas St-Laurent en face du lac Saint-Mathieu. Pour plus d’information sur la vente des billets, il est possible de joindre Éric Côté, directeur de l’évènement, au 418 963-6333. Il sera possible de découvrir et écouter les 127 demi-finalistes dès le 17 mai en allant sur www.canalartistes.com.