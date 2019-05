Les élèves de l'ESRDL présentent la comédie musicale «Annie»

Pour une troisième année consécutive, 70 élèves de la concentration Arts de la scène de l’École secondaire de Rivière-du-Loup accompagnés de leurs enseignants ont trimé dur depuis le mois de septembre afin de mettre sur pied une comédie musicale à grand déploiement. Ils présenteront «Annie» sur la scène du Centre culturel Berger les 29 et 30 mai.

«L’an prochain, une trentaine d’élèves de 1ère secondaire s’ajouteront à ce parcours. Ils développement des passions artistiques en chant, en danse et en musique qui vont les suivre toute leur vie. On double le nombre de représentations pour ‘’Annie’’», explique la directrice de l’école secondaire de Rivière-du-Loup, Sylvie Soucy.

Une ressource a été ajoutée parmi le corps enseignant des Arts de la scène afin de développer davantage le volet de chant, avec Marilie Bilodeau. Les élèves ont également droit à des cours de danse en collaboration avec Catherine Landry et Sandra Girard-Lavallée de District Danza. Ceux participant au volet musical sont encadrés par Christian Roussel. La présence de jeunes artistes qui en sont à leur troisième année d’expérience dans cette concentration fait en sorte que les débutants peuvent être guidés et progresser plus rapidement.

«Les gens sont beaucoup plus soudés qu’ils l’étaient l’an dernier. L’évolution que nous avons eue, avec la maturité que nous avons gagnée, font qu’on s’apprécie davantage, et ça rend le spectacle meilleur», ajoute l’une des comédiennes principales de la distribution, Emmanuelle Robichaud. Elle ajoute avoir remarqué que les nouveaux venus gagnent ainsi de l’assurance en tant que chanteurs, comédiens, danseurs et hésitent moins à exploser lorsqu’ils arrivent sur scène.

Pour Olivier Roy, qui interprètera également un rôle principal, l’aide obtenue en chant permet aux élèves d’aller plus loin et de monter de plus gros projets. Il se fait également un plaisir de guider ceux qui en sont à leur première année.

La mise en scène comprend des projections d’images de grand format puisque l’histoire se déroule en plusieurs lieux, explique la coordonnatrice de la concentration Arts de la scène et responsable du volet interprétation, Julie Gamache. Quelques accessoires d’époque viennent compléter ce décor qui se veut minimaliste.

Après avoir été présentée sur Broadway en 1977, la comédie musicale Annie a été transposée au cinéma en 1982, puis en 2014. Elle est inspirée d’une bande-dessinée d’Harold Gray, créée il y a 95 ans.

La comédie musicale Annie des élèves de l’École secondaire de Rivière-du-Loup sera présentée les 29 et 30 mai au Centre culturel Berger à 19 h. Les billets sont disponibles au 418-862-8203, auprès des élèves en Arts de la scène, ou à l’entrée de la salle le soir du spectacle.