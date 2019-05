«Faire face à la dépression», des pistes de solution par Serge Larochelle

Les préjugés entourant la maladie mentale sont tenaces et incitent près des deux tiers des personnes atteintes à ne pas chercher l’aide dont elles ont besoin. En milieu de travail, près de 50% des absences sont liées à la maladie mentale.

Annuellement, 500 000 Canadiens demeurent chez eux pour des raisons de santé mentale et le nombre de suicides reliés à la dépression dépasse le nombre de décès sur les routes du Québec. En effet, 80 % des gens qui se sont suicidés souffraient de dépression.

Le livre «Faire face à la dépression» de Serge Larochelle s’adresse autant aux personnes atteintes de dépression qu’aux gens qui les accompagnent ainsi qu’à tous ceux qui recherchent des pistes de compréhension et de réflexion afin de comprendre et démystifier cet état de mal-être.

Dans cet ouvrage, on retrouve 30 textes concernant une panoplie de sujets sur la dépression et la maladie mentale. Des préjugés entourant la dépression en passant par les expertises médicales, le harcèlement psychologique, le système de santé, la déprime passagère, l’homme face à la maladie et plusieurs autres. Teintés d’humour, ces textes apportent des réflexions et des questionnements sérieux entourant la santé mentale. L’auteur présente ensuite les distorsions cognitives. Quelles sont-elles ? Quels effets néfastes ont-elles? Comment les identifier et les combattre le mieux possible afin de vivre plus sainement ? Pour les reconnaitre davantage, éviter les pièges dans sa vie quotidienne et, ainsi, garder une vie des plus fonctionnelles, plusieurs exemples y sont apportés. L’estime de soi y est aussi abordée. Pourquoi avoir une bonne estime de soi et comment y parvenir ? À l’aide d’exemples concrets, d’une explication très claire, de petits tests, d’objectifs faciles et de trucs simples, il donne des pistes de solution aux lecteurs afin de leur permettre d’évoluer plus positivement.

Serge Larochelle a une formation en Sciences humaines et plusieurs cours en publicité, gestion de personnel, droit et communication. Il est aussi le fondateur et président du Salon littéraire du Québec (SLQ), qui a été présenté dans plusieurs villes du Québec.