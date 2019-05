Des élèves vivront un premier Grand rassemblement d’improvisation secondaire

Le premier Grand rassemblement d’improvisation secondaire (GRIS) aura lieu le 9 mai au BeauLieu Culturel à Témiscouata-sur-le-Lac. À cette occasion, près de 40 jeunes improvisateurs des écoles secondaires Cabano, Transcontinental et Vallée-des-Lacs de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs vivront une journée bien spéciale.

Ces jeunes consacreront leur avant-midi à des ateliers de formation donnés par des intervenants c du milieu artistique et de l’improvisation, tels que Marc-Olivier Dugas-Pelletier, Benoît Murray et Roger Guay. Ils aideront les élèves à développer leur potentiel créatif, à découvrir de nouvelles facettes du jeu et surtout, ils veilleront à ce qu’ils développent le plaisir d’improviser. En après-midi, les élèves auront l’opportunité, dans le cadre de mini-matchs, de mettre en application les nouvelles techniques reçues.

Ce grand rassemblement a été pensé par les élèves de l’école secondaire de la Vallée-des-Lacs de Saint-Michel-du-Squatec. L’équipe d’improvisation Les Bizarres et les élèves du Volet – Arts de la scène, se sont associés avec leur enseignante, Valérie Gauthier, pour créer un évènement d’envergure. Leur but est simple, ils souhaitent allumer l’étincelle qui verra naitre une ligue d’improvisation dans la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Les élèves impliqués dans l’organisation ont travaillé afin d’amasser les fonds nécessaires à la réalisation du GRIS 2019. Ils ont participé à des activités comme les Dragons du Témiscouata, le Défi OSEntreprendre, un match de financement et la recherche de commanditaires.