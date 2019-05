L’ensemble GUIT 72 de l’école Joly de Rivière-du-Loup se démarque

Les élèves faisant partie de l’ensemble GUIT 72 de l’école Joly de Rivière-du-Loup ont vécu une belle expérience la semaine dernière à Montréal. Ils ont reçu une mention Argent + dans le cadre du concours MusicFest Québec.

Cet ensemble formé de 21 jeunes de la 4e à la 6e année, sous la supervision de l’enseignante Sophie Jalbert a également obtenu une invitation pour participer à la finale canadienne du MusicFest Canada à Ottawa. Ils ont interprété un arrangement d’Olivier Martin de la pièce La Bohème, Calilegua et Rock Cacao de Laurent Méneret, des pièces qui comportaient de gros défis.

«Le calibre au MusicFest était vraiment élevé. Malgré le voyage jusqu’à Montréal, ils ont réussi à bien se concentrer. Ils ont pratiqué fort avant le concert, certains venaient même au local de musique pendant les récréations», ajoute Mme Jalbert.

L’ensemble GUIT 72 a aussi pris part au Festival-concours de musique de Rivière-du-Loup et de la région du Bas-Saint-Laurent et a remporté une médaille d’argent. Certains élèves de Sophie Jalbert chanteront également sur la scène du Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup lors du spectacle de Zachary Richard le 2 mai.

Le concert «Au rythme de nos passions!» regroupant les jeunes musiciens de l’école La Croisée (harmonie), et tous les ensembles des écoles Roy et Joly (GUIT 72, mini-Voie musicale et drumline) aura lieu le 21 mai à 18 h 30 au Centre culturel Berger. Une centaine de musiciens monteront sur la scène pour l’occasion.

Par ailleurs le projet de l’enseignante Sophie Jalbert de l’école Joly «Deux écoles, un concert; des élèves unis par la musique» a remporté le premier prix local du défi Osentreprendre tenu à Saint-Denis-De La Bouteillerie le 16 avril dernier.

Voici un extrait de leur prestation au Festival-concours de musique de Rivière-du-Loup et de la région du Bas-Saint-Laurent :