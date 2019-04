Un été en fleurs et en musique avec le Rainbow Submarine

L’arrivée de la belle saison signifie également le dévoilement des programmations estivales de spectacles. Cet été, le Rainbow Submarine et l’organisme Espace Centre-Ville ont élevé leur jeu d’un cran en présentant huit spectacles différents avec plus d’une quinzaine d’artistes sur des scènes inusitées au centre-ville de Rivière-du-Loup sous le thème «Un été à en perdre les pétales» des mois de juin à septembre.

Les mélomanes pourront ainsi voir un éventail varié d’artistes en spectacle Lydia Képinski (20 juin), Zouz et Milanku (7 juin), Laurence-Anne (14 juin), Dany Placard (27 juin), Choses Sauvages et Van Carton (9 aout), et Mon Doux Saigneur (15 aout) en têtes d’affiches, en plus d’artistes de la région, dont Olivier Martin, Earl Grey for the Nightbirds et Sylvain Poirier Orchestra.

Ces artistes occuperont les scènes de Mélusine, de la microbrasserie Aux Fous brassant, du casse-croute Mini-putt et de l’École de boxe olympique. Un partenariat avec l’entreprise Botanix permettre à chaque mise en scène de faire honneur au thème floral qui traverse la programmation.

Les billets sont disponibles au www.rainbowsubmarine.ca.

Plus de détails seront dévoilés dans votre édition d’Info Dimanche du 1er mai.