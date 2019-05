Pianos publics de Témiscouata-sur-le-Lac

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, le BeauLieu Culturel du Témiscouata, ainsi que l’École de musique du Témiscouata s’associent cette année pour mettre en place deux pianos publics à Témiscouata-sur-le-Lac. L’un d’eux sera installé au BeauLieu Culturel du Témiscouata dans le secteur Notre-Dame-du-Lac et le deuxième au centre-ville du secteur Cabano.

Un appel de dossiers est donc lancé aux artistes et aux collectifs d’artistes en arts visuels du Témiscouata intéressés à soumettre une proposition pour la mise en valeur des deux pianos publics. Deux artistes sont recherchés pour les mettre en valeur. Le projet artistique devra être réalisé entre le 3 et 21 juin. L’inauguration officielle est prévue au début de juillet.

Un cachet de 500 $ sera remis à chaque artiste pour la réalisation de son œuvre sur le piano. Ce montant inclut la réalisation du croquis, les matériaux, les déplacements et la réalisation de l’œuvre. Un espace intérieur sera prévu pour la réalisation du projet. La date limite pour soumettre un projet est le 23 mai.

Chaque dossier de candidature devra inclure une lettre de présentation d’un maximum d’une page expliquant les motivations à réaliser l’œuvre, la présentation de la proposition artistique, les matériaux utilisés et l’évaluation du temps nécessaire pour la réaliser le tout. Curriculum vitae et portfolio sommaire sont aussi des éléments à inclure au dossier de candidature.

Les critères de sélection sont la créativité, la qualité de présentations du dossier ainsi que la rigueur et capacité à respecter les délais. Le projet est réalisé grâce à l’entente de développement culturel de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac et du Ministère de la Culture et des communications.