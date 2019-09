Une nuit de création artistique au Cégep de Rivière-du-Loup

L’atmosphère était à la création dans la nuit du 25 au 26 avril au Cégep de Rivière-du-Loup, alors que plusieurs dizaines d’étudiants ont participé à la 18e Nuit de l’interdit. Les murs du couloir du sous-sol du Cégep étaient complètement recouverts afin de permettre aux artistes de créer sans contrainte.

Cette année, l’évènement se déroulait sous le thème «Opuscule au crépuscule» de 20 h à 3 h du matin. Des personnages et des auteurs sortis droit des livres se promenaient dans les corridors du sous-sol du Cégep pour l’occasion. D’année en année, la Nuit de l’interdit permet aux étudiants de se regrouper pour créer de l’art, et de fêter la fin de la session.

«On met de l’avant tous les types de création. C’est de l’art sous toutes ses formes, des arts visuels, des arts de la scène. Cette année, on essaie de valoriser tout ce qui touche l’écriture, avec la poésie, le slam. Notre thématique, c’est une bibliothèque interdite. On veut mettre le pouvoir des mots en valeur. La Nuit de l’interdit, c’est une soirée de création et de folie où on peut sortir des sentiers battus», explique Sara Dumais-April, conseillère à la vie étudiante au Cégep de Rivière-du-Loup.

Les décors sont un pan important de cet évènement et le comité organisateur travaille depuis la fin du mois de décembre afin de planifier la Nuit de l’interdit, souligne Katy Patoine, technicienne en loisirs au Cégep de Rivière-du-Loup.

Des étudiants de toute une variété de programmes d’études ont pris part à l’évènement, tant sur la scène du Carrefour du Cégep qu’à l’écriture, ou encore à la création dans le corridor y menant.

Les œuvres créées lors de la Nuit de l’interdit seront affichées à la bibliothèque et les artistes seront directement responsables de leurs ventes, ce qui leur donne plus d’autonomie et de responsabilités. L’évènement était ouvert à la population de l’extérieur du Cégep.