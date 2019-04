En mai, on joue en famille à la bibliothèque Françoise-Bédard

Le 27 avril à 10 h, c’est le retour officiel du mois du jeu à la bibliothèque municipale Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup. Le très animé Général Patente en fera l’inauguration avec toute l’énergie et la douce folie qu’on lui connait.

De nouveaux jeux, tous plus originaux, les uns que les autres, seront disponibles et ce, tous les jours de la semaine jusqu’au 26 mai. De plus, le populaire Lite-Brite sera non seulement de retour, mais présent de façon permanente à la bibliothèque. C’est un rendez-vous pour toutes les familles.

Le 11 mai, de 10 h à 12 h, les familles sont également invitées à fabriquer un personnage en pâte de sel. Les réalisations seront exposées le temps de sécher puis, tous pourront ramener leur création à la maison.

De plus, le 16 mai, de 18 h 30 à 20 h, se tiendra le dernier Par ici les jeudis de la saison. L’organisme Santé Mentale Québec – Bas Saint-Laurent livrera une conférence intitulée : « Les cinq blessures qui m’empêchent d’être moi-même ».

Toutes ces activités sont gratuites et ne nécessitent aucune réservation. Pour information : 418 867-6668 ou 418 862-4252.