Témiscouata-sur-le-Lac se dote de sa première politique culturelle

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a officiellement lancé sa toute première politique culturelle le 17 avril au Beaulieu culturel du Témiscouata. Au cours des prochains mois, cinq projets concrets seront mis sur pied par les organismes et acteurs culturels de la Ville afin d’animer la communauté de Témiscouata-sur-le-Lac.

Lors de la même occasion, une entente de développement culturel a été conclue avec le ministère de la Culture et des communications, totalisant 30 000$. «Nous sommes dotés d’infrastructures incroyables. Si la culture est vivante, c’est grâce à tous les artistes, les organismes et aux bénévoles qui l’animent. La culture est un vecteur important d’appartenance et de développement pour un milieu. La première politique culturelle est un premier pas afin de reconnaitre davantage la culture à la Ville», a commenté Élisabeth Cloutier, conseillère à la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac.

DES ACTIONS CONCRÈTES

Ainsi, au cours des prochains mois, un circuit du patrimoine bâti sera mis sur pied en collaboration avec la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata et le Centre d’archives du Témiscouata. Des panneaux d’interprétation seront installés afin de permettre aux visiteurs et aux citoyens de Témiscouata-sur-le-Lac de découvrir la richesse de ce milieu.

Deux pianos publics seront installés dès cet été, l’un près du Beaulieu culturel, et l’autre au centre-ville du quartier Cabano. Les organisateurs feront appel à divers artistes afin de les animer. Les gens pourront également spontanément s’y assoir pour laisser leur fibre musicale s’exprimer. Des activités culturelles seront organisées et un espace jeunesse sera aménagé à la bibliothèque Au fil des pages. De l’éveil musical dans une formule ludique sera aussi offert dans les CPE les Calinours par l’École de musique du Témiscouata. Des projections de courts métrages seront présentées au Beaulieu culturel du Témiscouata. Un spectacle a aussi été ajouté à la programmation des Mercredis du parc au parc Clair Soleil de cet été.

APPELS DE PROJETS

Deux appels de projets ont été lancés, le premier visant un maillage entre les artistes et les organismes du milieu communautaire, et le deuxième soutiendra pour sa part le développement culturel ouvert à tous les acteurs du milieu. Un montant de 2 500$ est disponible pour chacun de ces appels de projets. La date limite est le 15 mai à 17h. Tous les détails sont disponibles au www.temiscouatasurlelac.ca.

Sous l’appellation «Enracinée de culture», les orientations de cette première politique culturelle ont pour objectif de faciliter l’accès et la participation des citoyens à la vitalité culturelle, de soutenir et reconnaitre les acteurs culturels, de valoriser et conserver le patrimoine culturel, de mettre en valeur et faire la promotion du produit culturel, et de décloisonner le milieu culturel afin de favoriser son rayonnement régional.