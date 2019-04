Buffet littéraire à la bibliothèque Françoise-Bédard

La bibliothèque Françoise-Bédard convie la population à souligner la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, le jeudi 18 avril. C’est en formule 5 à 7 que sera soulignée la traditionnelle et populaire fête des mots et des créations littéraires.

L’organisme Sparages a concocté un programme d’associations culinaires et littéraires. On pourra par exemple boire un thé du Labrador tout en écoutant un extrait d’«Un thé dans la toundra» de Joséphine Bacon ou déguster un scotch en se faisant lire du Christian Mistral. Le buffet littéraire sera complété par d’excellentes bouchées, des grignotines et du vin.

Également, la 2e édition de « La fausse nouvelle du jour », qui avait pour thème l’avenir du fleuve Saint-Laurent révèlera de belles plumes d’apprentis journalistes, qui seront mises à l’honneur lors de cette soirée.

Pour plus d’informations, contactez la Bibliothèque au 418 862-4252 ou au 418 867-6668 et suivez-nous sur Facebook.