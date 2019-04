«À première vue» au BeauLieu culturel du Témiscouata

Le BeauLieu culturel du Témiscouata (BLCT) propose une nouvelle programmation de six courts métrages pour les enfants âgés entre 5 à 12 ans le 27 avril à 13 h 30.

Parmi le programme de la journée, on retrouve le film court québécois « Émetteur- récepteur », du réalisateur Vincent Wilson : « Dans la monotonie d’une fin d’année scolaire, un jeune garçon trompe l’ennui en fabriquant un émetteur-récepteur pour communiquer avec les étrangers qui habitent le ciel. »

Puis de l’international, on présente les films suivant : Mémo (France), The Ape man (Belgique), Hors- piste (France), Nimbus the cloud catcher (Brésil) et Hey Deer! (Hongrie). Tous les films sont en version française ou sans paroles.

À l’automne 2018, ce sont plus de 200 enfants qui ont découvert l’univers des courts métrages. Offerts en version familiale et scolaire, tous ont pu apprécier une sélection de films courts provenant du Québec et de l’international.