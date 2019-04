Moins d’un mois avant le 20e Tremplin de Dégelis

À l’occasion du 20e anniversaire du Tremplin de Dégelis qui se déroulera du 13 au 19 mai, sept participants de la région du KRTB ont été sélectionnés afin de prendre part à ce concours. En nouveauté cette année, une soirée complète sera dédiée à l’humour le vendredi 17 mai.

Les candidats de la région sont Yoann Guay de Saint-Mathieu-de-Rioux dans la catégorie auteur-compositeur-interprète 13 ans et plus, Dominik Deschamps de Témiscouata-sur-le-Lac dans la catégorie interprète 18 ans et plus, Jade Bouchard de Saint-Jean-de-la-Lande dans la catégorie interprète 13-17 ans, Louis-François Dumont de Rivière-du-Loup, le duo d’Adrien Harel et d’Angèle Morin de Rivière-du-Loup et Mathilde Soucy de Packington dans la catégorie trampoline 12 ans et moins.

Les demi-finales du concours seront présentées du 15 au 17 mai et animées par le comédien et humoriste Martin Vachon. La finale aura lieu le 19 mai. Ces spectacles seront tous présentés à la Place Desjardins de Dégelis. Pour souligner le 20e anniversaire du Tremplin de Dégelis, un feu d’artifice est organisé le 18 mai sur les terrains situés près du Centre communautaire de Dégelis. Ils seront lancés dès la fin du spectacle-bénéfice prévu à la Place Desjardins.

«Le Tremplin, c’est 20 ans de rendez-vous inspirants. La marche était haute pour cette année parce que la 19e édition a été un franc succès. L’évènement se démarque à la fois par son ampleur et son professionnalisme, autant que par la passion de ceux qui s’affairent à en faire un incontournable au Québec», a commenté le président du conseil d’administration du Tremplin de Dégelis, Christian Ouellet.

La soirée du 17 mai ne mettra en vedette que des artistes de la catégorie humour, pour la toute première fois. Six humoristes du concours et deux jeunes artistes de la catégorie trampoline y participeront. Ce volet a été retravaillé cette année et a ainsi connu une hausse d’inscription de 25%. Les auditions se sont tenues au Terminal Comédie Club de Montréal.

Les billets sont en prévente jusqu’au 30 avril en ligne au www.festivalletremplin.com ou par téléphone au 418-853-3233.

Plus de détails dans votre édition d’Info Dimanche qui paraitra le 17 avril.