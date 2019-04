Le milieu scolaire à la rencontre de l’art à Rivière-du-Loup

Environ 25 artistes et organismes culturels du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques ont participé à la deuxième Vitrine culturelle de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup à l’école secondaire de Rivière-du-Loup le 5 avril.

L’évènement était présidé par l’artiste Marie-Chloé Duval, qui a profité de l’occasion pour s’adresser aux participants en direct de Paris, en France. «C’était naturel pour moi de participer. J’ai vu à quel point la culture a changé ma vie et qu’elle change aussi le quotidien des élèves à l’école», a-t-elle commenté.

L’évènement a pour but de diversifier et d’augmenter l’offre culturelle dans les écoles de la région et de permettre à la fois aux artistes, au personnel scolaire et aux organismes de faire du réseautage. «L’objectif de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup est d’offrir à chaque élève, chaque année, un atelier culturel et une sortie culturelle. Présentement, on tend vers ça, mais ce n’est pas encore le cas», explique Mélanie Milot du comité organisateur. Elle ajoute qu’il faut connaitre l’offre culturelle de la région pour amener les artistes dans les écoles. Les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup sont d’ailleurs partenaires de cet évènement.

«Notre travail est de présenter notre offre culturelle, nos artistes et nos organismes. Quoi de mieux qu’un salon ? On essaie de regrouper tout le monde et de mettre en lien les écoles et les artistes au même moment (…) En un après-midi, ils viennent magasiner leur offre et faire un choix pour l’année prochaine. Il faut que les artistes soient prêts, et on essaie d’aider les artistes à se préparer en trouvant un angle pédagogique à leur art. Commencer tranquillement avec un salon de 25 artistes, c’est parfait. Éventuellement, ils vont être de plus en plus prêts à offrir quelque chose pour les écoles, et à ce moment on louera le Centre Premier Tech», image l’organisatrice.

Le personnel scolaire pouvait discuter avec les différents acteurs culturels de la région qui présentaient leur art et leur approche. L’orchestre à cordes de l’école secondaire de Rivière-du-Loup, sous la direction de Christian Roussel, a assuré l’ambiance musicale de cette Vitrine culturelle. Il est possible d’obtenir plus d’informations au www.vitrineculturellekamloup.org.