Une bière brassée spécialement pour les 20 ans du Tremplin

Le Tremplin de Dégelis servira à ses festivaliers La Muse, nouvelle bière spécialement brassée pour les 20 ans de l’évènement par la microbrasserie Le Secret des Dieux.

Le comité organisateur du Tremplin tenait à offrir un produit unique et original en provenance de la MRC de Témiscouata pour fêter ses 20 ans. La microbrasserie Le Secret des Dieux de Pohénégamook a réalisé cet objectif en brassant La Muse.

Son nom a été puisé dans la mythologie grecque. La Muse était source d’inspiration pour les poètes, les écrivains, les artistes et elle servait d'intermédiaire entre eux et les dieux. Cette appellation était tout à fait désignée étant donné le lien entre les deux entreprises partenaires du projet.

Daniel Blier, copropriétaire de la microbrasserie, a brassé une bière à saveur estivale avec des arômes d´agrumes, de pêche et du fruit de la passion. Avec ses 5% d’alcool et son effervescence prononcée, elle est la bière parfaite pour inspirer tous ceux et celles qui la dégusteront.

La Muse sera disponible lors du festival qui aura lieu du 15 au 19 mai. Pour servir cette bière et aussi à titre d’objet souvenir de la 20e édition, des verres spéciaux sont en vente en édition limitée au bureau du Tremplin et lors de l’évènement.