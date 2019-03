Soirée de musique latine avec Chico Band à Rivière-du-Loup

Les amateurs de danse sociale et de musique latine seront comblés le 30 mars avec la venue du groupe Chico Band au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup dès 20 h. Cette formation est composée de musiciens professionnels provenant de différents pays d’Amérique.

Le spectacle sera présenté dans la formule Shows du Garage, sur la scène du Centre culturel Berger. Les amateurs et passionnés de musique populaire comme la salsa, le merengue et le reggaeton pourront ainsi danser directement sur le plancher de la scène. Cet évènement est une initiative conjointe du groupe Salsa Rivière-du-Loup et de Rivière-du-Loup en spectacles. Il est possible d’obtenir plus d’information au www.rdlenspectacles.com.