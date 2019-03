Robert Favreau en conférence à Notre-Dame-du-Portage

Dans le cadre des conférences «D’ici et d’ailleurs», Patrimoine et Culture du Portage accueillera Robert Favreau, réalisateur, monteur, et scénariste pour une conférence qui se déroulera le 31 mars à 14 h à la sacristie de Notre-Dame-du-Portage, située sur la route du Fleuve.

M. Favreau est une figure marquante du cinéma et du milieu télévisuel québécois depuis plus d'une trentaine d'années. Pour la télévision, on se souvient de la série l’Ombre de l’épervier I et II. Il a également réalisé des longs métrages et documentaires, dont : «Un dimanche à Kigali», «Nelligan», «Les Muses orphelines», et «Portion d’éternité». La conférence de M. Favreau s’intitule «Écrire, réaliser, former acteurs et réalisateurs pour le cinéma et la télévision». Son travail a reçu plusieurs autres honneurs à des festivals internationaux ainsi que des nominations aux prix Génies et Jutra. Il partagera également son expérience comme formateur à l’Institut national de l’image et du son. Pour plus information 418-862-3995.