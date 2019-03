Célébrer la Saint-Polar à Saint-Pacôme

À pied d’œuvre depuis le mois de janvier à raison de trois fois par semaine, onze personnes, membres de la troupe Le Cercle des Laissés-pour-compte, s’activent bénévolement à la création d’un cabaret Meurtre et mystères. L’événement se tiendra le jour de la Saint-Polar, le samedi 27 avril, à 18 h, au Club de golf de Saint-Pacôme.

Cette troupe de théâtre amateur a vu le jour grâce à un projet à vocation caritative afin de présenter un souper sous forme de cabaret à l’invitation et au profit de la Société du roman policier de Saint-Pacôme (SRPSP). Recrutés dans leur milieu respectif, ces quatre femmes et ces sept hommes, déjà impliqués dans leur entourage, ont accepté de relever ce défi, devenant d’infâmes scélérats le temps d’une soirée-bénéfice.

La troupe a planté son décor au Club de golf de Saint-Pacôme, afin d’échanger amicalement, de bien manger, en plus de faire une bonne œuvre. Cette soirée sera l’occasion pour les convives de mettre à l’épreuve leur esprit de déduction car, tout comme Hercule Poirot ou Miss Marple, ils seront appelés à découvrir la vérité afin de trouver le meurtrier ou la meurtrière.

Les textes et la mise en scène de ce souper Meurtre et mystères sont signés Claude Bois et Pierre Lévesque avec une collaboration de Maurice Gagnon. Ces joyeux compères sont également accompagnés d’André Chagnon, Louise Chamberland, Ghislaine Champagne, Marie Dallaire, Michel Harvey, Cécile Joseph, Réjean Joseph et Roch Michaud, qui incarnent les différents personnages.

Les billets sont en vente à la Librairie L’Option de La Pocatière, au Club de golf de Saint-Pacôme et à la Tabagie Lunik de Saint-Pascal. Pour information et réservation, contactez le 418 852-2084 ou par courriel [email protected]