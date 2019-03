La vente aux enchères du Musée du Bas-Saint-Laurent souligne son 20e anniversaire

Les amateurs et collectionneurs d’œuvres d’art sont invités à participer à la 20e vente aux enchères du Musée du Bas-Saint-Laurent qui se déroulera le 24 mars à 14 h. Jean D’Amour sera de retour cette année en tant que commissaire-priseur pour le 20e anniversaire de l’évènement.

Encore une fois, des œuvres d’artistes québécois importants tels qu’Alfred Pellan, Jean Paul Riopelle, Henry Saxe (d’une valeur de 12 000$), et Armand Vaillancourt seront proposées lors de cette vente aux enchères.

«On fonctionne beaucoup avec les dons qu’on reçoit de collectionneurs qui souhaitent encourager la mission du Musée du Bas-Saint-Laurent. Cette année, nous avons des œuvres d’artistes majeurs, et aussi d’une dizaine d’artistes de la région, on trouve ça important d’avoir cette représentation. On en aura pour tous les gouts et pour tous les portefeuilles», précise la conservatrice du Musée du Bas-Saint-Laurent, Oriane Asselin Van Coppenolle.

Au mois de février, le Musée a d’ailleurs reçu une œuvre du Rimouskois Louis Belzile, du groupe les Plasticiens qui ont fondé le mouvement pictural du même nom au Québec. «C’est une œuvre spéciale qui ne se retrouve pas dans le catalogue. On nous a offert l’œuvre pour l’encan à la suite d’un article du Devoir sur la mort de cet artiste, qui suggérait d’en faire don au Musée du Bas-Saint-Laurent», explique Oriane Asselin Van Coppenolle. Trois œuvres des Plasticiens Jean-Paul Jérôme, Louis Belzile et Fernard Toupin seront donc à l’encan cette année. Elles ont d’ailleurs une place de choix au cœur de l’exposition préenchères.

«C’est notre évènement majeur de financement. Nous y mettons toutes nos énergies. Depuis le mois d’aout, on travaille avec le comité d’acquisition, on sélectionne les œuvres, on fait les suivis avec les donateurs, on procède à l’évaluation des œuvres pour vérifier si elles sont en bon état et on s’occupe de l’encadrement. Il y a énormément de travail derrière la vente aux enchères», explique la directrice générale du Musée du Bas-Saint-Laurent, Mélanie Girard.

L’exposition préenchères qui se déroule du 16 au 23 mars de 13 h à 17 h permet aux visiteurs d’entrer directement en contact avec les œuvres mises en vente. «L’exposition est ouverte gratuitement tous les jours en après-midi. En voyant les œuvres en vrai, on peut déterminer lesquelles nous suscitent une émotion par leurs textures, leurs couleurs et leurs dimensions», ajoute Mélanie Girard.

Un total de 56 œuvres seront mises à l’encan crié, et 8 seront à l’encan silencieux. On retrouve plusieurs œuvres d’artistes de la région tels que Jocelyne Gaudreau de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Yves Harrisson de Rivière-du-Loup, Isabelle Murray de Rivière-du-Loup, Léonard Parent dit Basque originaire de Trois-Pistoles, Michel Lagacé de Notre-Dame-du-Portage, Gernot Nebel de Saint-Germain-de-Kamouraska, Jacques Thisdel de Rivière-du-Loup, Hélaine Morency de Rivière-du-Loup et Catherine Soucy de la région du Témiscouata. La 20e vente aux enchères du Musée du Bas-Saint-Laurent aura lieu le 24 mars à 14 h et sera précédée d’un cocktail à 13 h.