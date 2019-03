Classe de maitre en piano par Maxim Bernard à Rivière-du-Loup

L’École de musique Alain-Caron de Rivière-du-Loup invite la population à participer à une classe de maitre en piano qui sera donnée à la salle Prelco par Maxim Bernard le dimanche 24 mars à compter de 14 h.

Ayant complété ses formations de base au Conservatoire de musique de Québec et à celui de Toronto, il a par la suite réalisé une maitrise et un doctorat en interprétation à l’Université d’Indiana. Il a été lauréat de plusieurs concours et a remporté le prestigieux Tremplin international du Concours de musique du Canada.

Maxim Bernard est présentement titulaire de la classe de piano au Conservatoire de musique de Rimouski. Il jouera bientôt avec l’orchestre symphonique d’Ottawa le 2e concerto de Chopin et réalisera par la suite une tournée avec la Sinfonia Rotterdam en Hollande.

Lors de cette classe de maitre, il donnera de précieux conseils à des élèves de l’École de musique en plus d'offrir un mini-concert gratuitement.