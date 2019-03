L’Isle-Verte participera à la 28e présentation des Rencontres de musiques spontanées organisées par l’organisme de création, de diffusion et de production de Rimouski tour de bras en présentant un concert d’orgue et de viole de gambe à l’église de L’Isle-Verte le 3 avril à 20 h.

En première partie du concert, un solo de Jean-Luc Guionnet, un organiste français, invité d’honneur de cette 28e édition qui fera entendre au public l’orgue de L’Isle-Verte dans une démarche expérimentale, à la recherche de ce qui fait sa particularité et sa personnalité. Jean-Luc Guionnet s’intéresse aux orgues d’églises depuis 1993. Sa rencontre avec l’orgue de L’Isle-Verte fera l’objet de la création d’un disque qui sera enregistré le lendemain du concert.

En deuxième partie du concert, le public assistera à un solo de Pierre-Yves Martel à la viole de gambe. Avec un pied dans les musiques anciennes et l’autre dans une modernité assumée, Pierre-Yves Martel est l’un des musiciens québécois les plus présents sur la scène internationale. Il fait vivre le silence dans un jeu subtil où chaque intervention fait progressivement apparaitre une architecture sonore dans un souci permanent de mettre en valeur l’espace qui nous entoure. Il est possible d’obtenir plus d’information au tourdebras.com.