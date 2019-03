Yoann Guay lance son premier vidéoclip intitulé «Magicienne»

Voir la galerie de photos

L’auteur-compositeur-interprète de 19 ans Yoann Guay a lancé le 10 mars sur le web son tout premier vidéoclip d’une chanson de son cru intitulée «Magicienne». Déjà, il reçoit un bel accueil de la part du public et a été visionné plus de 2 500 fois.

«J’ai commencé à composer cet été. Je trouvais qu’une vidéo aide à mieux associer l’histoire et mes paroles avec la chanson. Mon album devrait sortir en 2019», explique Yoann Guay de Saint-Mathieu-de-Rioux. La musique de cet artiste est inspirée entre autres par les sonorités liées aux artistes Elvis Presley, CCR et Johnny Cash.

Yoann Guay s’est bien entouré pour la production de son premier album avec le Rainbow Submarine. Il peut compter sur le soutien de Mathieu Boucher à la réalisation et à la guitare, de même que Bastien Banville à la basse, Olivier Martin à la guitare électrique et Matthew Sirois à la batterie. «J’essaie de rester ouvert d’esprit, je trouve que ça fait un bon mélange et leurs idées sont intéressantes. Je suis bien ancré dans mes influences et j’essaie de garder mes chansons simples», explique Yoann Guay.

Son objectif est de composer de la musique et des paroles pour que les gens de son entourage comprennent ce qu’il souhaite transmettre à travers ses chansons. Pour le moment, toutes ses compositions sont en français et trempent dans le country, le blues et le rock. Pour réaliser le vidéoclip de «Magicienne», il a retenu les services de Jean-Philippe Cloutier d'Experia Productions. «Je cherchais une bonne actrice mais je n’en connaissais pas dans mon entourage. Il me fallait une femme fatale et je me souvenais d’Alexandra G. d’Occupation Double. Je l’ai contactée sur Instagram. Elle a accepté et a fait la route de Montréal pour participer», ajoute l’auteur-compositeur-interprète.

Pour le moment, Yoann Guay souhaite faire la promotion de sa musique en lançant ses chansons appuyées par des vidéoclips. Yoann Guay est connu dans la région puisqu’il a remporté l’an dernier la finale locale de Cégeps en spectacles et a participé en 2017 aux auditions à l’aveugle de l’émission The Voice en France. Il a également participé aux concours Propulse ta voix et Trois-Pistoles en chansons.