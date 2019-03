Aide financière de 300 000$ pour la rénovation du Centre culturel Berger

L’organisme Rivière-du-Loup en spectacles a reçu le 11 mars une aide financière de 300 000$ dont 50% provient du ministère du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme du gouvernement du Canada afin de rénover la salle Alphonse-Desjardins du Centre culturel Berger. Le financement est complété par la Ville de Rivière-du-Loup et le Cégep de Rivière-du-Loup, qui ont offert une contribution de 75 000$ chacun.

«Les artistes ont besoin d’avoir accès à des installations et à de l’équipement de qualité. C’est pourquoi nous avons travaillé en partenariat pour offrir à Rivière-du-Loup en spectacles un financement de 150 000$ pour la rénovation de la salle Alphonse-Desjardins du Centre culturel Berger», explique le ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, Pablo Rodriguez.

Le président de Rivière-du-Loup en spectacles, Christian Pomerleau, souligne que les travaux étaient essentiels afin de conserver la qualité de cette salle et de cette infrastructure, construite en 1967. «Pour demeurer des lieux agréables et confortables qui sont en mesure de maintenir la place qu’ils occupent dans l’échiquier culturel québécois, les infrastructures comme le Centre culturel Berger doivent suivre les tendances et les normes», explique la mairesse de la Ville de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet.

Cette somme permettra de compléter la mise à niveau des infrastructures du Centre culturel Berger. Les verrous des portes d’un autre temps seront remplacés par des barres paniques pour répondre aux normes concernant la sécurité des usagers. Du grillage pour la sécurité des travailleurs qui travaillent en hauteur sera aussi installé près des perches. Certains équipements défectueux tels que des gradateurs et d’anciens fils du système d’éclairage seront aussi changés. Le changement du revêtement de la scène, de même que la peinture du plafond de la salle et la réfection du réseau de plomberie des loges font également partie des travaux qui seront entrepris au cours des prochaines semaines grâce à l’aide financière obtenue.

La salle Alphonse-Desjardins du Centre culturel Berger est la plus grande à l’est de Québec et le principal lieu de diffusion des arts de la scène à Rivière-du-Loup.