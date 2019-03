Benoit Ouellet en audition à La Voix

L'artiste originaire de Rivière-du-Loup, Benoit Ouellet, sera de la cinquième et dernière ronde des auditions à l'aveugle de la populaire émission La Voix présentée ce dimanche 10 mars à TVA.

Ce sera une deuxième performance télévisuelle pour l’auteur-compositeur-interprète qui avait été dévoilé à la province grâce à une belle prestation réalisée à Belle et Bum, sur les ondes de Télé-Québec, il y a un peu plus d'un an. Ouellet, alias Kourage, a aussi remporté le Tremplin de Dégelis en 2017.

Kourage est un artiste hanté par ses ruptures amoureuses, qui constituent le thème principal de ses chansons. Alliant mélodies accrocheuses et fougue hypnotique, il nous fait passer par une gamme complète d'émotions.

Il faudra suivre l'émission pour savoir s'il a su charmer l'un des coachs, Alex Nevsky, Éric Lapointe, Marc Dupré ou Lara Fabian.