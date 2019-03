Auditions du Tremplin de Dégelis

Des artistes en provenance de toutes les régions du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et même de la France se sont inscrits pour les auditions de la 20e édition du Tremplin, le rendez-vous de la chanson et de l’humour de Dégelis. La population est invitée à venir encourager les candidats et à découvrir de nouveaux talents.

L’horaire des auditions est le suivant :

Samedi 9 mars : Auteurs-compositeurs-interprètes et Interprètes 13-17 ans

Dimanche 10 mars : Auteurs-compositeurs-interprètes et Interprètes 18 ans et plus

Samedi 16 mars : Trampolines et Interprètes 18 ans et plus

Dimanche 17 mars : Trampolines et Interprètes 13-17 ans

Les auditions se tiendront au Centre culturel Georges-Deschênes de Dégelis au 365, avenue Principale. L’entrée est gratuite. L’horaire détaillé est disponible sur le site Internet au www.festivalletremplin.com dans la section programmation ou sur la page Facebook du Tremplin.

Le comité organisateur compte sur la présence d’un public nombreux afin de supporter les artistes de la relève. Pour plus d’informations : 418 853-3233. Les auditions pour les candidats de la catégorie Humour auront lieu au Terminal Comédie Club à Montréal le samedi 23 mars.