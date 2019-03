Vernissage et exposition de l’artiste Marilyn Forgues à la Maison de la culture

La Maison de la culture de Rivière-du-Loup invite la population au vernissage de l’exposition de l’artiste Marilyn Forgues, intitulée «L’autre en soi», le jeudi 7 mars à 17 h. L’exposition sera présentée jusqu’au 26 mai et pourra être découverte sur les heures d’ouverture de la Maison de la culture et lors de la présentation de spectacles.

L’exposition soulève une réflexion sur les enjeux du rapport à soi. Regard tourné vers l’intérieur, l’artiste s’inspire de ses propres dualités pour poser des images sur l’invisible de l’expérience humaine : la vulnérabilité, la solitude, l’absence... Elle donne forme et voix à son double, en se mettant elle-même en scène avec lui par le biais du photomontage, faisant ainsi jaillir des propositions photographiques douces-amères où le vrai et le faux s’entremêlent.

Marilyn Forgues vit et travaille à Québec. Elle est diplômée de l’Université Laval en enseignement des arts plastiques et en arts visuels et médiatiques. «L’autre en soi» est sa première exposition individuelle.