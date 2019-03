Le Cégep de Rivière-du-Loup recherche ses premiers étudiants

Le 9 septembre 1969, une première vague d’étudiants franchissait avec fébrilité les portes du tout nouveau Cégep de Rivière-du-Loup. À l’approche de son 50e anniversaire, la direction de l’établissement souhaite retrouver les membres de cette cohorte.

Lors de cette rentrée historique, quelque 575 étudiants étaient inscrits dans l’un des neuf programmes offerts, parmi lesquels se trouvaient les Techniques des loisirs, les Techniques infirmières, les Techniques administratives et l’Électrodynamique. À titre comparatif, plus de 1 000 collégiens suivent actuellement les 15 programmes préuniversitaires et techniques qui figurent à l’annuaire.

Dans la programmation des activités qui souligneront le 50e anniversaire du Cégep et qui sera dévoilée plus tard cette année, une rencontre sera organisée entre les premiers étudiants à avoir usé ses bancs.

Ces témoins privilégiés, qui ont participé à une importante page de l’histoire louperivoise, sont invités à se manifester par courriel, à [email protected], ou par téléphone, au 418 862-6903, poste 2230.