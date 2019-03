Piano, bricolage et poésie en bibliothèque

Mars sera un mois animé pour la Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours qui propose des animations pour les jeunes dans le cadre de la semaine de relâche, en plus d’un atelier de création le 11 mars soulignant la Journée internationale des femmes. Comme il s’agit aussi du mois de la poésie, une exposition et deux rencontres d’auteur sont également au programme.

Les activités débuteront le lundi 4 mars par un atelier-découverte sur le piano avec Rino Bélanger à 14 h. Il interprètera des œuvres de différentes époques. Les participants qui le désirent feront de courtes improvisations à partir de consignes simples. Rino Bélanger est un musicien de la région diplômé en clarinette et piano.

Le mardi 5 mars, dès 14 h, Marie-France Pelletier animera un atelier de création où folie et créativité seront au rendez-vous. S’adressant aux jeunes de 5 à 12 ans, l’activité est gratuite, mais il faut s’inscrire au préalable en composant le 418-851-2374. Les 6 et 7 mars, de 14 h à 16 h, les jeunes âgés de 7 à 12 ans pourront faire un collage créatif à partir de vieux livres et revues, du genre mosaïque. Exceptionnellement, la bibliothèque sera ouverte le lundi et jeudi après-midi entre 13 h 30 et 16 h, en plus de l’horaire régulier.

Animé par Marie-France Pelletier, art-thérapeute, un atelier d’art-thérapie pour reconnaitre le féminin en soi se déroulera 11 mars de 9 h à 15 h 30. Elle proposera aux participants de réfléchir sur l’apport de la femme dans la société et comment prendre conscience de l’aspect féminin en soi. Les créations des participants seront exposées en mars et avril à la bibliothèque. L’activité est gratuite, et l’inscription est obligatoire.

Le 21 mars à 18 h 30, Pierre Duguay présentera son recueil de poésie, publié en 2017, «Fibres d’âme d’un passionné tourmenté» ainsi que d’autres poèmes de son cru. Le vendredi 22 mars, à 19 h, Laurence Veilleux, poète résidente de Rimouski proposera une rencontre poétique singulière autour de son second recueil Amélia. En parallèle à ces rencontres, une exposition sur la poésie sera aussi offerte en mars.