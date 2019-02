La 8e édition de Pohénégamook en Danse fait vibrer l’ancien musée du domaine

Le samedi 16 février avait lieu la 8e édition de Pohénégamook en Danse. Il s’agit d’une journée entièrement consacrée à la danse et qui a pour but de diffuser et promouvoir la pratique de la danse partout dans le Bas-Saint-Laurent, afin d’assurer la pérennité de nos écoles de danse.

En après-midi, 120 jeunes de la région et des environs ont été accueillis lors des ateliers de formation donnés par les membres de la troupe MARVL. Tous ont eu une belle expérience et un apprentissage en hip-hop et breakdance.

Le spectacle en soirée s’est tenu au 1555 Principale, dans l’ancien Musée du Domaine. Une ambiance unique et des numéros à couper le souffle ont été présentés sur une scène spécialement aménagée pour l’événement. Le spectacle s’est tenu à guichet fermé, accueillant ainsi 430 spectateurs. Un beau succès.

Trois prix «Coup de cœur» ont été sélectionnés parmi les numéros présentés en première partie. L’équipe de MARVL a choisi : Until we go down de Victoria Lépine du District Danza, A.D. Girlz d’Aristodanse et UNITY du Volet 1 du District Danza.

Le comité organisateur était formé de Patrick Cyr, Nancy Sénéchal, Nadia Lagacé, Édith Laplante, Mélanie Chénard-Morin, Anick Lefrançois avec les membres de la troupe MARVL et Guildo Griffin, propriétaire du Studio Party Time.