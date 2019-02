Pohénégamook au cœur du nouveau roman de Julie Rivard

Pohénégamook servira de trame narrative à l’histoire du 11e livre de l’auteure Julie Rivard. Après deux mois de lectures et de recherches sur la région, et 10 mois d’écriture, elle publie officiellement «La Maison des Levasseur, 1958. Le grand bouleversement», le 21 février, avec la collaboration de la maison d’édition Les Éditeurs Réunis.

«C’est une pure fiction et du divertissement. Je ne raconte pas nécessairement l’histoire de la famille Levasseur, mais je voulais utiliser un nom plausible pour l’endroit et l’époque. Les membres de cette famille fictive viennent de la Côte-de-Beaupré et déménagent à Pohénégamook», explique l’auteure Julie Rivard. Cette dernière s’est assurée de décrire les lieux avec vraisemblance et de parler avec des résidents pour bien représenter le village en 1958.

«C’est l’histoire de trois sœurs qui héritent d’une vieille demeure abandonnée au bord du lac Pohénégamook. Elles sont affectées par ce déménagement et font de nouvelles rencontres. Il y a un rythme soutenu, je fais diverses références à l’époque. Les personnages principaux sont impliqués dans des intrigues amoureuses, et une enquête policière. Pour eux, c’est la découverte d’un nouveau monde et on passe par toute la gamme des émotions», précise Mme Rivard.

Cette dernière est adore les régions, et possède des liens familiaux à Pohénégamook, en raison de son conjoint. «Je pense qu’on a assez vu Montréal dans les romans. Installer une intrigue dans une plus petite localité apporte un côté chaleureux et intime. Ça me permet de parler du ‘’mémérage’’. Ça ajoute un côté vrai et permet d’interpeler davantage les lecteurs», ajoute l’auteure. Pour l’instant, deux tomes de cette histoire sont prévus, et Julie Rivard ne ferme pas la porte à l’écriture d’un 3e, si la demande se fait sentir. La sortie du 2e roman est prévue à la fin du mois d’aout.

Le roman «La Maison des Levasseur» sera disponible dans toutes les librairies, et dans les magasins Costco du Québec. Julie Rivard est auteure et enseignante d’anglais au primaire à Québec, dans le secteur de Boischâtel.