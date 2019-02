Visite guidée au Musée du Bas-Saint-Laurent

La FADOQ et le Musée du Bas-Saint-Laurent proposent une visite guidée de l’exposition photographique «La fabuleuse trajectoire de Madame Elsie» de l’artiste-photographe de Rimouski Catherine Arsenault, en compagnie de la guide Marie-Soleil Jean le 5 mars.

En résidence de création aux Jardins de métis durant près d’un an en 2017-2018, l’artiste s’est imprégnée du travail de création des jardins d’Elsie Reford. Cette exposition célèbre la beauté de la nature en conjuguant photographie, végétaux naturalisés et couture. La visite guidée aura lieu le 5 mars à 13h30. Café et collation seront disponibles sur place. L’inscription est obligatoire au 1 800-828-3344.